Carvalhal nach Coudet-Entlassung Trainer von Celta Vigo

Der 56-Jährige war zuletzt bei Al-Wahda in Abu Dhabi nach nur vier Spielen gefeuert worden. Zuvor trainierte er in seiner Heimat zwei Jahre lang Sporting Braga. Celta Vigo, Tabellenelfter der Vorsaison, liegt in der 20er-Liga nach zwölf Spieltagen auf dem 16. Platz. Carvalhal wird sein Debüt am Samstag gegen CA Osasuna geben.