Inka Grings übernimmt Schweizer Frauen-Nationalteam

In der Schweiz tritt die frühere Torjägerin auch in die Fußstapfen von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die dort von 2012 bis 2018 als Nationaltrainerin arbeitete. "Mit ihrer engagierten, zielstrebigen und ehrgeizigen Art ist sie die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort", sagte SFV-Präsident Dominique Blanc über Grings.