Neunter Sieg in Serie: Neapel baut Tabellenführung aus

Der Ex-Leipziger Ademola Lookman brachte mit einem Handelfmeter nach Videobeweis Atalanta in Führung (19.). Victor Osimhen (23.) und Eljif Elmas (35.) drehten noch vor der Pause das Spiel zugunsten der Gäste, die am vergangenen Mittwoch in der Champions League 0:2 beim FC Liverpool verloren hatten.