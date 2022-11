Ronaldos Geheimnis: „Charisma“ und „gutes Aussehen“

Cristiano Ronaldo steht sportlich am Scheideweg, doch in Sachen Social Media macht dem fünfmaligen Weltfußballer niemand etwas vor. Und er weiß auch, warum das so ist. „Man muss charismatisch sein“, sagte Ronaldo in der TV-Sendung „Piers Morgan Uncensored“ zu seinem Geheimnis. Er sei „stolz“ darauf, dass niemand mehr Follower bei Instagram habe als er. „Ich bin eine Frucht, in die Leute beißen wollen“, erklärte Ronaldo, „wie eine Erdbeere. Gutes Aussehen hilft auch.“