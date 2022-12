Diese Rolle spielt Podolski in Polen - sein Trainer berichtet

Gaul: Ich habe lange Zeit in den Nachwuchsleistungszentren auf Schalke und in Mainz verbracht. Die Ausbildungsarbeit mit jungen Spielern hat mir zwar Spaß gemacht. Aber eine U23 ist immer eine Mannschaft der Kompromisse. Dort kannst du deine Philosophie nicht vollumfänglich einbringen. Als im Sommer die Anfrage aus Zabrze kam, war für mich klar, dass ich diesen nächsten Schritt gehen möchte. Als gebürtiger Pole habe ich diese Wurzeln. Dazu erinnerte mich das Umfeld des Klubs sehr an die Region des Ruhrgebiets, auch an die Klubs dort. Ich wollte für meine Entwicklung die Komfortzone verlassen. Das habe ich getan und mich auf eine neue Herausforderung eingelassen.