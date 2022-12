Liverpool siegt dank zwei Eigentoren

Teammanager Jürgen Klopp ist mit dem englischen Fußball-Topklub FC Liverpool in der Premier League weiter auf dem Vormarsch. Noch ohne WM-Entdeckung Cody Gakpo, dessen Wechsel von der PSV Eindhoven erst an Neujahr offiziell vollzogen werden kann, feierten die Reds beim 2:1 (2:1) gegen Leicester City den vierten Ligasieg in Folge. Äußerst kurios war allerdings das Zustandekommen: Leicester-Innenverteidiger Wout Faes traf zweimal ins eigene Tor (38., 45.).