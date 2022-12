Peles letzte Ruhestätte: Im neunten Stock, Sicht auf Stadion

Pelés letzte Ruhestätte steht wie er im Guinness-Buch der Rekorde. Brasiliens, am Donnerstag verstorbene, Legende ist einziger dreimaliger Fußball-Weltmeister. Das Gebäude in Hochhaus-Format in Santos als höchst aufragender Friedhof der Welt wird seine letzte Ruhestätte.