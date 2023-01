Auswärtsverbot für Roma- und Napoli-Fans verhängt

Meisterschaftsanwärter SSC Neapel und Traditionsklub AS Rom müssen bei Fußball-Auswärtsspielen in Italien in den kommenden zwei Monaten auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. Diese "Vorbeugungsmaßnahme" kündigte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi am Samstag an. Auslöser waren schwere Auseinandersetzungen beider Lager in der vergangenen Woche auf einer Raststätte nahe der toskanischen Stadt Arezzo gewesen.