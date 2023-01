Brasilien trauert erneut: Roberto Dinamite verstorben

Roberto Dinamite, der nach seiner Karriere lange Jahre Landtagsabgeordneter war, kämpfte seit mehr als einem Jahr gegen einen Darmkrebs. Zehn Tage vor ihm, am 29. Dezember des vergangenen Jahres, war Brasilien Fußball-Ikone Pele an den Folgen eines bösartigen Tumors am Dickdarm gestorben.