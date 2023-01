CR7 und Georgina: Sondergenehmigung für die “wilde Liebe”?

Als sich Cristiano Ronaldo Al-Nassr anschloss, waren die Folgen seines Wechsels in Bezug auf seine Beziehung sicher nicht der erste Gedanke. In Saudi-Arabien gelten aber strenge Regeln, was Beziehungen von Mann und Frau anbelangt. Laut des geltenden Gesetzes dürfen unverheiratete Paare nicht zusammenleben.