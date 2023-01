Fußballer mit 100 Kilo Koks erwischt!

„Ohne den Grad seiner Beteiligung zu kennen, haben wir erfahren, dass einer unserer Spieler in Roissy (Flughafen Paris-Charles-de-Gaulle, Anm.d.Red.) wegen Drogenschmuggels festgenommen wurde“, erklärte sein Verein L‘Aiglon du Lamentin in einer kurzen Nachricht an die lokale Presse.