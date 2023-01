Guardiola nach City-Aus: Klare Kante und „lächerliche“ Ideen

Ohne Stars wie Erling Haaland und Kevin de Bruyne in der Startelf, die bereits drei Tage zuvor beim 4:0-Sieg in der dritten FA-Cup-Runde gegen den FC Chelsea geschont worden waren, setzten sich die Skyblues vor dem prestigeträchtigen Stadtderby unter Druck. In der Liga beträgt der Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal vor dem Duell am Samstag (13.30 Uhr/Sky) mit Manchester United bereits fünf Punkte. Guardiola kündigte Veränderungen an - mit ungewöhnlichen Worten: „Ich habe ein paar Ideen und Gedanken - lächerliche für ein Spiel gegen United.“