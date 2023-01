Ibrahimovics Comeback verzögert sich

Informationen der Gazzetta dello Sport zufolge plagen den Torjäger weiterhin Schmerzen am operierten Gelenk. Deshalb arbeitet Ibrahimovic statt bei Milan mit seinen Teamkollegen weiterhin alleine in Miami im US-Bundesstaat Florida an seiner Form, wie Bilder in den Sozialen Netzwerken zeigten. Ein konkreter Termin für seine Rückkehr auf den Platz zeichnet sich derzeit nicht ab.