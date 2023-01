Medien: Daley Blind vor Wechsel nach München

Bayern München steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des niederländischen Fußball-Nationalspielers Daley Blind. Der 32-Jährige soll laut De Telegraaf schon am Donnerstag in München zum Medizincheck erwartet werden. Er könnte kurzfristig auch am Freitag mit dem Rekordmeister ins Trainingslager nach Katar fliegen. Blind hatte kurz nach Weihnachten seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam vorzeitig aufgelöst und ist seitdem vereinslos.