Ronaldo: „Mein Job in Europa ist erledigt“

Der frühere Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist mit großem Brimborium bei seinem neuen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt worden. „In Europa ist mein Job erledigt. Ich habe alles gewonnen, ich habe für die größten Klubs gespielt. Jetzt habe ich eine neue Mission in Asien“, sagte Ronaldo bei seiner ersten Pressekonferenz am Dienstagabend.