Barcelona verpasst Vorentscheidung im Titelkampf

Der FC Barcelona hat eine Vorentscheidung im Titelkampf in Spanien verpasst. Die Katalanen unterlagen drei Tage nach dem Aus in der Europa League bei Kellerkind UD Almeria völlig überraschend mit 0:1 (0:1) und haben damit sieben Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid. Der Titelverteidiger musste sich am Samstag mit einem 1:1 (0:0) im Stadtderby gegen Atletico begnügen.