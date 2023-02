Der Zakarian kehrt nach Montpellier zurück

"Der Auftrag ist sehr klar, nämlich den Verein in der Ligue 1 zu halten", sagte Der Zakarian, der im vergangenen Oktober bei Stade Brest entlassen worden war. Während seiner ersten Amtszeit führte der Trainer, der in Montpellier seine Spielerkarriere beendet hatte, den Verein immer in die Top-10. Am Sonntag soll er gegen seinen alten Verein Brest am 23. Spieltag erstmals wieder an der Seitenlinie bei Montpellier stehen.