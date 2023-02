Frankreich: Erstes weibliches Schiedsrichtergespann

Nach ihrer Premiere als erste Schiedsrichterin bei einer Fußball-WM der Männer steht Stephanie Frappart vor einem weiteren Meilenstein in ihrer Karriere: Erstmals in der Geschichte der französischen Ligue 1 wird die 39-Jährige am Sonntag zusammen mit Manuela Nicolosi und Elodie Coppola beim Spiel ES Troyes AC gegen AS Monaco ein rein weibliches Schiedsrichtergespann bilden. Das gab der französische Verband FFF bekannt. Lediglich der vierte Unparteiische wird männlich sein.