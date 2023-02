Streik von Kanadas Frauen-Team mit Drohung niedergeschlagne

Die Fußballerinnen von Olympiasieger Kanada haben ihren Streik im Kampf für Lohngleichheit und angeblich fehlende Unterstützung seitens des nationalen Fußballverbandes am Samstag nach nur einem Tag wieder beendet.

In einem offiziellen Schreiben des Teams wird als Grund genannt, dass der Verband Canada Soccer mit juristischen Schritten gedroht habe.

Die kanadischen Frauen treffen am Donnerstag im SheBelieves Cup auf den großen Rivalen USA. "Sie haben uns gesagt, wenn wir nicht auf den Platz zurückkehren und gegen die USA antreten, würden sie nicht nur gerichtliche Schritte einleiten", heißt es in einer Erklärung der Spielerinnenvereinigung, "sie würden möglicherweise auch von der Vereinigung und den aktuellen Teammitgliedern Schadensersatz in Millionenhöhe fordern."