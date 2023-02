Klub-WM: Al-Hilal im Halbfinale gegen Flamengo

Der asiatische Vertreter Al-Hilal steht im Halbfinale der FIFA Klub-WM. Nach dem 5:3 im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen den afrikanischen Champions-League-Sieger Wydad Casablanca (Marokko) trifft das Team aus Saudi Arabien bei der Fußball-Klub-Weltmeisterschaft in der Runde der besten Vier am Dienstag (20.00 Uhr) auf den brasilianischen Renommierklub Flamengo aus Rio de Janeiro.

Im zweiten Halbfinale wartet der europäische Titelträger Real Madrid noch auf seinen Gegner. Der Klub-WM-Rekordsieger aus Spanien bekommt es auf dem Weg zu Titel Nummer fünf am Mittwoch (20.00 Uhr) entweder mit den Seattle Sounders (USA/Sieger Nord- und Mittelamerika) oder Al Ahly aus Ägypten zu tun.

Aufgrund der Winter-WM in Katar findet das Klub-Turnier 2022 erst im neuen Jahr statt. Das Finale ist für Samstag (11. Februar/20.00 Uhr) angesetzt, Titelverteidiger ist der FC Chelsea.

Insgesamt nehmen sieben Vereine von sechs kontinentalen Fußballverbänden an der Klub-WM teil. Als Grundlage für die Qualifikation liegt in der Regel der Sieg bei der kontinentalen Champions League zugrunde. Da das Turnier vom 1. bis 11. Februar in Marokko ausgetragen wird, darf der gastgebende afrikanische Fußballverband CAF zwei Teams abstellen.