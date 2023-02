Flamengo raus! Saudischer Klub im Finale der Klub-WM

Das Team aus Saudi-Arabien bezwang den brasilianischen Renommierklub Flamengo aus Rio de Janeiro in Tanger mit 3:2 (2:1) und steht erstmals im Endspiel. Dort geht es am Samstag gegen Rekordsieger Real Madrid oder Al Ahly aus Ägypten.

Für Al-Hilal, das zuvor den afrikanischen Champions-League-Sieger Wydad Casablanca (Marokko) ausgeschaltet hatte, trafen Salem Al-Dawsari jeweils per Foulelfmeter (4./45.+9) und Luciano Vietto (70.). Flamengo kam durch Pedro (20.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich, musste nach Gelb-Rot gegen Gerson (45.+8) aber die zweite Halbzeit in Unterzahl absolvieren. Der Anschluss von Pedro (90.+1) kam zu spät.

Real will den fünften WM-Titel einfahren

Das zweite Halbfinale findet am Mittwoch (20.00 Uhr) in Rabat statt. Champions-League-Sieger Real um den deutschen Weltmeister Toni Kroos, automatisch für die Vorschlussrunde qualifiziert, strebt bei dem Turnier in Marokko den fünften Titel an.