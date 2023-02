Lewandowski trifft bei Comeback - Barcelona siegt weiter

Der FC Barcelona ist im neuen Jahr weiterhin nicht zu stoppen. Bei der Rückkehr des erneut treffsicheren Robert Lewandowski in die Startelf siegte der spanische Fußball-Topklub am Mittwochabend auch im Ligaspiel bei Betis Sevilla mit 2:1 (0:0). Die Katalanen gewannen seit dem Jahreswechsel sämtliche neun Pflichtspiele in La Liga, Copa del Rey und im spanischen Supercup.