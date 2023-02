Liverpool: Besitzer Henry dementiert Verkaufspläne

Der englische Fußball-Topklub FC Liverpool steht derzeit offenbar doch nicht zum Verkauf. „Ich weiß, dass es viele Gespräche und Zitate über den LFC gegeben hat, aber ich halte mich an die Fakten“, sagte Besitzer John Henry dem Boston Sports Journal: „Werden wir für immer in England bleiben? Nein. Verkaufen wir den LFC? Nein. Sprechen wir mit Investoren über den LFC? Ja.“

Trotzdem stehen Henry und FSG vermehrt in der Kritik der Fans. Diese bemängeln die fehlenden Investitionen in neue Spieler für die Mannschaft des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp. Die Reds stehen in der Liga nur auf Platz acht. In der Champions League treffen Klopp und Co. im Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) auf Titelverteidiger Real Madrid.