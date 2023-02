Roger Schmidt sieht nach Flaschenwurf Rot - Portugal-Medien erinnern an Bundesliga-Eklats

Roger Schmidt ist weiter auf bestem Weg, in Portugal seinen zweiten Meistertitel als Trainer zu gewinnen. Am Wochenende stand er dort aber mehr im Mittelpunkt, als ihm lieb war.

Am Ende des 2:0-Siegs seines Klubs Benfica Lissabon beim Tabellen-Elften FC Vizela flog der frühere Coach von Bayer Leverkusen vom Platz. Er war aus dem Publikum mit einer gefüllten Wasserflasche aus Plastik beworfen worden - und hatte kurzerhand zurückgeworfen.

Roger Schmidt wird mit Flasche beworfen - und wirft zurück

Die Atmosphäre blieb hitzig, Schmidt befeuerte sie auch nochmal weiter, indem er den Fans mit seinen Händen das Ergebnis „2:0″ entgegenhielt, ehe er in den Katakomben verschwand.

Vorgeschichte mit BVB und Nagelsmann auch in Portugal Thema

Dass Schmidt ein Trainer ist, der seine Emotionen nicht immer im Griff hat, hat sich auch in seiner aktuellen Wahlheimat schon herumgesprochen: Auch in portugiesischen Medien wird nun an die berühmtesten Eklats aus der Bundesliga erinnert: seine legendäre Weigerung, nach einem Platzverweis gegen Borussia Dortmund auf die Tribüne zu gehen. Sein beleidigender Ausfall gegen den heutigen FC-Bayern-Coach Julian Nagelsmann.