Champions League: Fantalk live auf SPORT1 im TV und Stream - das sind die Gäste

Mehr als zehn Jahre nach ihrer Premiere lädt die Kult-Sendung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ein und hat am Dienstag und Mittwoch ab jeweils 20.15 Uhr live im Free-TV auf SPORT1 prominente Gäste zu bieten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das Achtelfinale geht aus deutscher Sicht mit einem echten Kracher los. In der Neuauflage des Endspiels von 2020 tritt der FC Bayern bei Paris Saint-Germain an. Im zweiten Spiel stehen sich am Dienstag die AC Milan und Tottenham Hotspur gegenüber.