Weltfußballer-Wahl: Messi klarer Favorit

Weltmeister Lionel Messi gegen Kylian Mbappe, oder wird es vielleicht doch Karim Benzema? Eigentlich scheinen die Vorzeichen aber eindeutig: Als klarer Favorit geht Argentiniens WM-Held in die Wahl zum FIFA-Weltfußballer. Einmal mehr könnte Messi am Montag (21.00 Uhr) bei den „The Best FIFA Football Awards“ in Paris für Enttäuschung in Frankreich sorgen - und sich zum siebten Mal die Auszeichnung sichern.