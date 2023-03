Amnesty mit offenem Brief an FIFA wegen Entschädigungen

Frankfurt am Main (SID) - Amnesty International hat gemeinsam mit der Organisation Avaaz dem Fußball-Weltverband FIFA kurz vor dessen Kongress in Kigali/Ruanda einen offenen Brief überreicht. Darin fordern die Menschenrechtsorganisationen Präsident Gianni Infantino auf, „Arbeitsmigrant*innen zu entschädigen, die im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar Menschenrechtsverletzungen erlitten haben“. Der Brief wurde von einer Million Menschen in 190 Ländern unterzeichnet.