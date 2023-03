Bayern-Youngster feiert Traumdebüt für Nationalmannschaft von Armenien

Direkt von Beginn an im Einsatz sorgte er in der 50. Minute für den 1:1-Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit (43.) hatte Andreas Karo die Gäste in Führung gebracht.

Bayern-Talent feiert spektakuläres Länderspieldebüt

Dass der Mann aus Gehrden bei Hannover nicht zum Matchwinner wurde, verhinderte Dimitrios Christofi, der in der 83. Minute den 2:2-Endstand erzielte. Zu diesem Zeitpunkt war Ranos jedoch schon nicht mehr auf dem Feld. In der 65. Minute verließ er für Zhirayr Shaghoyan das Feld.

Dass Ranos, der auch für Deutschland spielberechtigt gewesen wäre , aber dennoch mit seinem ersten Einsatz für das Heimatland seines Vaters zufrieden war, bewies er nach dem Spiel via Instagram. „Erstes Spiel, erste Tore! Was für ein Gefühl!“ schrieb er zu einem Jubelbild von sich.

Ranos-Zukunft beim FC Bayern ungewiss

Ranos, der im Juli 2018 aus der Jugend von Borussia Dortmund in die Münchner U16 gewechselt war, absolvierte bereits 35 Spiele für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters und kommt in dieser Zeit auf 18 Tore und 14 Vorlagen. In der laufenden Regionalliga stehen für ihn in 26 Spielen 15 Tore und acht Vorlagen zu Buche.