Pünktlich vor Frankfurt: Neapel wieder in der Erfolgsspur

Eine Woche nach der erst zweiten Saisonniederlage gegen Lazio Rom und passend vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die SGE gewann Napoli mit 2:0 (0:0) gegen Atalanta Bergamo und baute damit seine Führung in der Serie A aus.

Auch in der Königsklasse ist das Team von Trainer Luciano Spalletti auf Kurs und will nach dem 2:0 in Frankfurt im Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) das Viertelfinal-Ticket lösen.