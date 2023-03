DFB-Präsident knüpft Infantino-Wahl an Bedingungen

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat ein deutsches Votum für FIFA-Chef Gianni Infantino bei dessen geplanter Wiederwahl an Bedingungen geknüpft.

„Eine Nominierung des DFB hat es nicht gegeben. Wir werden im Präsidium abschließend beraten, ob wir ihm die Stimme geben oder nicht. Das wird auch davon abhängen, ob das, was er zu Menschenrechten angekündigt hat, umgesetzt wird“, sagte Neuendorf vor dem Sportausschuss des deutschen Bundestages.

Am 16. März will sich Infantino, der seit 2016 im Amt ist, beim FIFA-Kongress in Ruandas Hauptstadt Kigali wiederwählen lassen. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht.