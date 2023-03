"Must-win-Game" für Real: Rüdiger kontert ter Stegen

Sollte am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) Barca mit Toptorjäger Robert Lewandowski die Oberhand behalten, hätte es bei dann noch zwölf ausstehenden Spielen zwölf Punkte Vorsprung. Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen frotzelte in Richtung Rüdiger und dessen Kollegen Toni Kroos, Real müsse auf der Hut sein. Rüdiger erwiderte lächelnd: "Wir werden vorbereitet sein, mach dir mal keine Sorgen."

Das Hinspiel hatte der Titelverteidiger im Oktober mit 3:1 für sich entschieden. Mitte Januar setzte sich Barca im Supercup-Finale in Saudi-Arabien 3:1 durch, Anfang März gewannen ter Stegen und Co. im spanischen Pokal das Halbfinal-Hinspiel 1:0 in Madrid. Das Rückspiel steigt am 5. April.