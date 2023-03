Pyro-Spektakel! Kinder der U7-Junioren freuen sich über 1300 Fans

Die U7-Junioren vom SV Austria Salzburg wurden in dem Testspiel gegen den SV Grödig von 1300 Fans in der Kurve unterstützt. Die Anhänger veranstalteten für die Kinder sogar eine kontrollierte Pyro-Show auf der Tribüne.

Die Aktion der Fans kommentiert er wie folgt: „Die Austria ist ein Familienverein, der seinen Nachwuchs in den Mittelpunkt gerückt hat. Unsere organisierte Fanszene ist jedes Mal zur Stelle und forciert den Nachwuchs, insbesondere die Kinder und Jugendlichen bei div. Aktionen vor der Kurve und auch außerhalb.“

1300 Fans sorgen für Begeisterung bei den Kindern

Die erste Mannschaft von Austria Salzburg spielt aktuell in der Regionalliga Salzburg und befindet sich auf dem dritten Tabellenplatz. Die Traditionsmannschaft will langfristig den Aufstieg in die 2. Liga forcieren.