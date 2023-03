Rassismus-Eklat um Marokkos Fußballer

Ein Rassismus-Eklat um die marokkanische Fußball-Nationalmannschaft in einem Madrider Hotel hat in Spanien und Marokko gleichermaßen für Aufregung gesorgt.

Marokko spielt am Dienstag in Madrid gegen den Gegner des ersten deutschen Länderspieles in 2023, Peru. Im Dezember waren die Marokkaner in Katar als erste afrikanische Mannschaft ins Halbfinale eines WM-Turniers eingezogen.