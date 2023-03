Rassistische Beleidigung im Netz führt zu Stadionverbot

Eine viermonatige Bewährungsstrafe, dazu ein dreijähriges Stadionverbot: So lautet das Urteil eines englischen Gerichts gegen einen 24 Jahre alten Mann, der Fußball-Profi Ivan Toney im Netz rassistisch beleidigt hatte. Der Richterspruch ist die erste Verbotsverfügung, die nach dem „Police, Crime, Sentencing and Courts Act 2022″ zur Bekämpfung von Hassverbrechen erlassen wurde und wird von Toneys Klub FC Brentford als „bahnbrechend“ gefeiert. Der Stadionbann gilt auch im Ausland.

Der Mann hatte Toney im Oktober vergangenen Jahres in einer persönlichen Nachricht bei Instagram beleidigt. Der Stürmer ging damit an die Öffentlichkeit, woraufhin die Polizei Ermittlungen aufnahm und den Absender ausfindig machte. Der Täter räumte sein Vergehen vor einem Gericht in Newcastle im Januar ein und entschuldigte sich bei Toney.