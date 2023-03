Spanien: Trotz Platzverweis und Elfer-Fail: Barca siegt historisch

Die Katalanen siegten am Sonntag gegen den FC Valencia mit 1:0 (1:0) und bauten den Vorsprung auf ihren Verfolger und Rivalen Real Madrid zumindest vorübergehend auf zehn Punkte aus. Die Königlichen könnten am Abend mit einem Sieg bei Betis Sevilla nachziehen. (La Liga: Betis Sevilla vs. Real Madrid, ab 21:00 Uhr im Liveticker)

Mit dem bereits achten 1:0-Sieg in dieser Saison stellten die Katalanen einen neuen Vereinsrekord auf. Noch nie zuvor siegte Barca so oft mit diesem Ergebnis in der Ligageschichte.

Raphinha (15.) brachte Barcelona, das weiter auf den am Oberschenkel verletzten Robert Lewandowski verzichten musste, per Kopf früh auf die Siegerstraße. Es war bereits der dritte Kopfballtreffer des Brasilianers in dieser LaLiga-Saison, während er in seinen 93 Spielen in der Premier League und Ligue 1 kein einziges erzielte. Außerdem gelang es bislang keinem anderen LaLiga-Spieler in dieser Saison, öfter per Kopf zu treffen.