Italien: Dritte Pleite für Inter in Folge

Inter Mailand hat in der italienischen Meisterschaft den nächsten Dämpfer hinnehmen müssen.

Die Lombarden verloren gegen die AC Florenz mit 0:1 (0:0) und damit weiteren Boden auf die Spitzenteams. Es war die dritte Pleite in Folge für Inter und die vierte in den letzten fünf Partien in der Serie A.