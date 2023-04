Nach Ermittlungen: Roma entlässt Geschäftsführer Berardi

Die AS Rom hat ihren Geschäftsführer Pietro Berardi entlassen, wenige Tage nachdem die staatsanwaltlichen Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bilanzfälschung bekannt geworden waren. Das teilte der Fußballklub am Montagabend in einem kurzen Statement mit, nannte aber keinen Grund für die Absetzung des CEO. Der Verein schrieb, er habe „alle Verbindungen“ mit Berardi „mit sofortiger Wirkung beendet“.

Anfang April hatte sich die Bilanzfälschungsaffäre in Italien auf die beiden Römer Klubs AS und Lazio sowie US Salernitana ausgeweitet. Die Finanzpolizei untersuchte die Geschäftsräume der Vereine als Teil der Ermittlungen um Spielertransfers in den Jahren 2017 bis 2021 als die Roma noch an der Mailänder Börse notiert war.