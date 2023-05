3:1 gegen Chelsea: Arsenal zieht wieder an City vorbei

Arsenal liegt wieder vor ManCity

Die Mannschaft von Teammanager Mikel Arteta liegt vorerst zwei Zähler vor dem Meister, hat aber nur noch vier Spiele. ManCity, auch noch in der Champions League und im FA Cup mit Titelchancen, tritt noch sechsmal in der Premier League an - als Nächstes am Mittwoch (21.00 Uh/Sky) gegen West Ham United.