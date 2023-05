Klopp "bereut" Schiri-Ärger und erwartet Strafe

Jürgen Klopp "bereut" seine viel diskutierte Auseinandersetzung mit den Schiedsrichtern beim turbulenten Premier-League-Sieg gegen Tottenham Hotspur (4:3) und stellt sich auf Sanktionen ein. "Ich muss wohl eine Strafe erwarten", sagte der Teammanager des FC Liverpool am Dienstag: "Die Schiedsrichter glauben, dass ich ihre Integrität in Frage gestellt habe - was ich jetzt, da ich hier ruhig sitze, nicht tue."