Pogba schon wieder verletzt: „Es tut uns allen leid“

Die Verletzungsmisere von Ex-Weltmeister Paul Pogba hält an. Die Gazzetta dello Sport schrieb schon von einer „endlosen Tortur“. Der 30 Jahre alte Franzose musste beim 2:0 von Juventus Turin gegen US Cremonese nach 23 Minuten mit einer Muskelverletzung im Oberschenkel ausgewechselt werden. Mit Tränen in den Augen verschwand Pogba in der Kabine.