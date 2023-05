„Wertvollstes Spiel der Welt“: Luton steigt nach Sieg auf

Der Traditionsverein Luton Town hat im Fußball-Mutterland England nach 31 Jahren die Rückkehr in die Erstklassigkeit geschafft. Im Play-off-Finale um den dritten und letzten Aufstiegsplatz in die Premier League gewann der Klub aus dem Londoner Arbeitervorort das „wertvollste Spiel der Welt“ im Wembleystadion gegen Coventry City 6:5 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten und Verlängerung hatte die Begegnung 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Der Wert eines Aufstiegs in die als reichste Liga der Welt geltende Premier League wird auf fast 200 Millionen Euro geschätzt - Summen, von denen Luton Town ebenso wie der Endspielgegner in der Finalrunde der dritt- bis sechstplatzierten Zweitligisten bis vor Kurzem nur träumen konnte. "Das Duell in Wembley bietet den aus finanzieller Sicht größten Preis der Fußball-Welt in einem einzigen Spiel", sagte Zal Udwadia von der Sports Business Group der Unternehmensberatung Deloitte.