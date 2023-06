Frankreichs Fußball-Verband: Diallo zum Präsidenten gewählt

Philippe Diallo (59) wurde am Samstag mit großer Mehrheit in dem Amt bestätigt, das er seit Februar interimsweise ausgefüllt hatte. Diallo tritt damit bis Ende 2024 auch offiziell die Nachfolge von Noel Le Graet (81) an, der im Frühjahr nach Vorwürfen des Mobbings und der sexuellen Belästigung seinen Rücktritt erklärt hatte.