Ohne Alphonso Davies: Böse Überraschung für Kanada beim Gold Cup

Die Nationalmannschaft Kanadas ist mit einem überraschenden Dämpfer in den Gold Cup gestartet. Der WM-Teilnehmer kam ohne Bayern-Profi Alphonso Davies zum Auftakt der Gruppe D nicht über ein 2:2 (0:1) gegen den krassen Außenseiter Guadeloupe hinaus. Die Kanadier kassierten dabei vor eigenem Publikum in Toronto erst in der Nachspielzeit den Ausgleich durch ein Eigentor von Jacen Russell-Rowe (90.+3).