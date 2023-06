Internationaler Fußball: Tod mit 45! Belgien trauert um Ex-Nationalspieler

Wie sein Ex-Verein RAEC Mons bestätigte, ist der in Mons geborene ehemalige Mittelstürmer am Samstag im Alter von 45 Jahren verstorben.

Unter anderem der Daily Star schreibt, dass Roussel am Samstag auf einem Marktplatz in Mons einen tödlichen Herzinfarkt erlitt. Wiederbelebungsversuche seien demnach erfolglos geblieben.

Trauer auch in England

Roussel, der seine Karriere 2015 beendet hatte, war neben Stationen in Belgien, Zypern, Italien, den Niederlanden und Russland auch in England aktiv.

Daher meldeten sich auch Coventry City, für die er zwischen 1999 und 2001 in 43 Spielen elf Tore erzielte, und die Wolverhampton Wanderers via Twitter. Für die Wanderers gelangen ihm in der Saison 2002/03 in 28 Spielen zwei Tore.