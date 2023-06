Trotz Drama-Sieg: Stefan Kuntz in der Türkei massiv unter Druck

Trotz der Eroberung der Tabellenführung mit der türkischen Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation durch einen glücklichen 3:2-Last-Minute-Erfolg in Lettland wächst am Bosporus der Druck auf Trainer Stefan Kuntz.

Kuntz wirbt für Zusammenhalt

Kuntz hatte die Türkei im Oktober 2021 auf der Zielgeraden der WM-Qualifikation übernommen und noch in die Playoffs für das Turnier in Katar geführt. Im K.o.-Spiel gegen Ex-Europameister Portugal zog seine Mannschaft jedoch den Kürzeren.

Vor dem nächsten Gruppenspiel in der EM-Qualifikation am Montag vor heimischem Publikum in Samsun gegen Wales bemühte sich Kuntz jedoch vor allem um einen Schulterschluss der Anhänger im Land mit seiner Mannschaft. „Die Nationalmannschaft“, sagte Kuntz, „hat die Unterstützung von allen Türken verdient. Es geht nur miteinander und nicht gegeneinander. Nur zusammen können wir etwas Außergewöhnliches wie die Qualifikation für die EM in Deutschland schaffen.“