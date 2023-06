Messis schnellstes Tor: Argentinien schlägt Australien

Lionel Messi hat mit dem schnellsten Tor seiner Karriere Argentiniens Nationalmannschaft zum nächsten Sieg geschossen. Die Weltmeister gewannen am Donnerstag in Peking einen Test gegen Australien mit 2:0 (1:0), Messi erzielte dabei schon nach 79 Sekungen die sehenswerte Führung: Außerhalb des Strafraums kam der 35-Jährige an den Ball und schlenzte ihn unhaltbar ins Eck.