Mukhtar in All-Star-Team der MLS

Große Ehre für Hany Mukhtar: Der frühere deutsche U21-Nationalspieler wurde in das All-Star-Team der nordamerikanischen Profiliga MLS berufen, das am 19. Juli in Washington auf Premier-League-Klub FC Arsenal trifft. Mukhtar (Nashville SC) ist einer von zwölf Profis im 26er-Aufgebot, die von Spielern, Medien und Fans gewählt wurde.