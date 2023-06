Wadenverletzung: De Ligt fehlt Oranje in der Nations League

Innenverteidiger Matthijs de Ligt fehlt Gastgeber Niederlande im Final Four der Nations League. Wie der niederländische Fußball-Verband am Montag mitteilte, zog sich der Profi des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Training eine Wadenverletzung zu und fällt im Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) gegen den WM-Dritten Kroatien in Rotterdam sowie am Sonntag beim Finale oder Spiel um Platz drei aus.