Ex-Nationalspieler Mesut Özil zeigt rechtsextremes Tattoo

Mesut Özil hat am Samstag über den Instagram-Account seines Fitnesstrainers Alper Aksac ein neues Tattoo offenbart – eines, das enorm umstritten ist.

Die Flagge mit den drei Halbmonden (Üc Hilal) diente im Osmanischen Reich als Kriegsflagge und ist heute das Parteilogo der türkisch-rechtsextremistischen Partei MHP, der nationalistischen Bewegung in der Türkei, aus der sich die rechtsextreme Bewegung der Grauen Wölfe (Ülkücü) entwickelt hat.

Alleine in Deutschland werden Anhängerzahlen von rund 11.000 der Grauen Wölfe geschätzt.

Auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan gilt als Unterstützer, zeigte vermehrt in der Öffentlichkeit den Wolfsgruß.

Özil war in der Vergangenheit bereits als enger Freund an der Seite von Erdogan aufgetreten, hatte sich mehrmals mit dem türkischen Staatspräsidenten ablichten lassen. 2019 war Erdogan gar der Trauzeuge Özils, die beiden gelten als eng miteinander verbunden. Özil gratulierte Erdogan zur Wiederwahl, machte zuvor kräftig Wahlwerbung.

SPD-Politiker über Özil: „Läuft es einem eiskalt den Rücken herunter“

Eine schwere Anschuldigung ließ er folgen: „Die Grauen Wölfe sind nicht besser als die Neonazis bei uns. Ein Neonazi ist ein Neonazi, ob nun in Deutschland oder in der Türkei.“

Özil erzielte in 92 A-Länderspielen 23 Tore für die DFB-Auswahl, war Teil der Weltmeister-Mannschaft von 2014 in Brasilien.

Özil selbst sagte 2019 in Anbetracht des Anschlags in Halle: „Unglücklicherweise ist Rassismus nicht mehr länger ein Thema der Rechten. Es hat sich in die Mitte der Gesellschaft verlagert.“