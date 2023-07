Hinteregger schießt gegen Alaba "Da kann ich ja gleich die Zirbe interviewen"

Martin Hinteregger ist ein Freund klarer Worte. Dies ist genauso wenig ein Geheimnis wie seine Haltung zum Profi-Geschäft. Für ihn werde im Fußball und in der Politik nur noch gelogen, weil niemand für Ärger und Skandale sorgen möchte.

Doch die Kritik an seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen ließ nicht lange auf sich warten. „Ich frage mich immer, warum Journalisten ihn überhaupt interviewen wollen - da kann ich ja gleich die Zirbe da hinten interviewen. Die sagt gleich viel.“

„Ich könnte kein Japaner sein“

Martin Hinteregger trauere den früheren Fußballzeiten hinterher, in denen man noch alles sagen konnte, ohne dass sich daraus ein Skandal entwickelte. Er betonte: „Ich könnte kein Japaner sein. Alle, die ich kenne, sagen zu allem Ja und Amen.“

Hinteregger offenbart: „Bei 100 Interviews gelogen“

Doch auch er selbst sei nicht immer ganz ehrlich gewesen: „Einmal im Jahr vielleicht, aber bei den anderen 100 Interviews habe ich so viel gelogen, wie nur geht. Hauptsache, am nächsten Tag steht nichts in der Zeitung.“